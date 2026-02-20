Expertengremium KEF prangert an: Der hallesche MDR-Standort ist nicht ausgelastet, Technik verstaubt ungenutzt. Bundesweit könnten die Öffentlich-Rechtlichen bei Immobilien Millionen sparen.

Zwei MDR-Hörfunksender sind ausgezogen, seither ist im Funkhaus Halle wenig los.

Magdeburg/MZ - Die unabhängige Finanzkommission KEF fordert vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Vielzahl seiner Liegenschaften zu reduzieren und Flächen effizienter zu nutzen. Bei sogenannten Zentralstandorten seien „die Struktur und die Wahl der Standorte nicht immer nachvollziehbar“, heißt es in einem am Freitag vorgestellten Bericht. Ein Fragezeichen setzt die KEF insbesondere hinter das Funkhaus Halle des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR).