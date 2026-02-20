Dreister Diebstahl auf einer Rastanlage an der A14 bei Osterweddingen: Unbekannte Täter haben Freitagnacht einen abgestellten Lkw aufgebrochen und Motorradkleidung in großer Stückzahl gestohlen. Der Schaden geht in den sechsstelligen Bereich.

Osterweddingen. – In der Nacht zum Freitag ist es auf einem A14-Rastplatz bei Osterweddingen (Landkreis Börde) zu einem Diebstahl aus einem Lkw gekommen. Wie die Polizei mitteilte, erbeuteten die Täter Ware mit einem sechsstelligen Wert.

Demnach habe der 33-jährige Lkw-Fahrer sein Fahrzeug am Donnerstagabend für die Nachtruhe auf dem A14-Parkplatz abgestellt. Am nächsten Morgen habe er festgestellt, dass die Werksplombe durchtrennt und die Türen des Aufliegers geöffnet waren. Zudem hätten Teile der Ladung gefehlt.

Laut Polizei entwendeten die unbekannten Täter mehrere Paletten mit Motorradschuhen und-stiefeln. Insgesamt seien Waren in mittlerer dreistelliger Stückzahl gestohlen worden. Der Wert der Beute liege im unteren sechsstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Bandendiebstahls.