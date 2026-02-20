In Leipzig müssen sich zwei Männer verantworten, die hinter dem Streamingportal Movie2k gesteckt haben sollen. Dabei geht es auch um 2,6 Milliarden Euro.

Leipzig/MZ. - Es ist der Start eines Strafprozesses, auf den viele gewartet haben – denn es geht um viel Geld. Etwa 2,6 Milliarden Euro sind derzeit auf einem Sperrkonto der sächsischen Justiz hinterlegt. Es ist Geld, das aus dem 2024 erfolgten Verkauf von 49.858 Bitcoins stammt. Und diese sollen ursprünglich den nun ab kommenden Dienstag in Leipzig vor Gericht stehenden Männern gehört haben.