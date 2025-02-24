Der Freitag startet in Sachsen‑Anhalt heiter, bevor am Nachmittag dichtere Wolken aus Westen aufziehen. In der Nacht drohen Schneefall und gefährlicher gefrierender Regen, bevor mildere Luft einsetzt. Am Wochenende steigen die Temperaturen auf frühlingshafte Werte an.

Noch mal bibbern! Erst Glatteis und Schnee, dann Blitz-Frühling im Land

Die Temperaturen sinken in der Nacht auf -3 Grad. Am Wochenende könnte in Sachsen-Anhalt jedoch der Frühling durch die Tür kommen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Ein Hochdruckgebiet bringt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kalte und trockene Polarluft nach Sachsen-Anhalt. Am Wochenende sendet der Ausläufer eines Atlantiktiefs dann frühlingshafte Temperaturen zu uns.

Rutschiger Start ins Wochenende in Sachsen-Anhalt

Laut dem DWD wird es am Freitag, dem 20. Februar, heiter. Am Vormittag herrscht mäßiger bis strenger Frost. Am Nachmittag zieht von Westen her dichte Bewölkung auf. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 0 und 3 Grad.

In der Nacht zu Samstag, dem 21. Februar, gibt es in der Osthälfte leichten Frost bei Temperaturen bis -3 Grad. Auch Schnee ist möglich, der in gefrierenden Regen übergehen kann. Die Straßen werden glatt.

Sturmböen auf dem Brocken zum Wochenende

Am Samstag, dem 21. Februar, ist es zunächst bedeckt und regnerisch. Ab der zweiten Tageshälfte lassen die Niederschläge von Norden her nach. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 10 Grad, im Harz zwischen 4 und 8 Grad. Auf dem Brocken ist mit schweren Sturmböen zu rechnen.

In der Nacht zu Sonntag, dem 22. Februar, hält sich eine geschlossene Wolkendecke, dazu fällt immer wieder Regen. Die Temperaturen gehen auf 7 bis 5 Grad zurück.

Frühlingshafte Temperaturen am Sonntag in Sachsen-Anhalt

Viele Wolken und Regen gibt es am Sonntag, dem 22. Februar. Die Temperaturen steigen auf frühlingshafte 10 bis 13 Grad. Laut dem DWD weht ein mäßiger bis frischer Südwestwind. Auf dem Brocken werden schwere Sturmböen erwartet.

In der Nacht zu Montag, dem 23. Februar, gibt es einzelne Schauer. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 4 Grad.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Regnerischer Start in die Woche

Am Montag, dem 23. Februar, bleibt es regnerisch und bewölkt. Dazu weht ein böiger Westwind. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 13 Grad.

In der Nacht zu Dienstag, dem 24. Februar, regnet es weiter. Die Temperaturen gehen auf bis zu 3 Grad zurück.