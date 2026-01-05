Am 20. Dezember 2025 haben zwei Männer einen 51-Jährigen in der Kleinen Schenkstraße in Wernigerode überfallen. Dabei erbeuteten sie Wertgegenstände im fünfstelligen Bereich. Nun fahndet die Polizei nach den Männern.

Wernigerode. - Bereits am 20. Dezember 2025 ist es gegen 19.15 Uhr in der Kleinen Schenkstraße, im Bereich der Einmündung zur Großen Schenkstraße, zu einem Raubdelikt gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 51-jähriger Mann von zwei Unbekannten überfallen und ausgeraubt.

Demnach hätten zwei bislang unbekannte Tatverdächtige gewaltsam auf den 51-Jährigen eingewirkt und ihn mit einem bislang unbekannten Gegenstand bedroht. In der Folge hätten sie mehrere Wertgegenstände im fünfstelligen Wert erlangt und sich anschließend in Richtung Innenstadt entfernt. Der Geschädigte sei dabei unverletzt geblieben.

Der erste Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben;

männlich

etwa 18 bis 25 Jahre alt

circa 185 cm groß

athletische, muskulöse Statur

dunkler Teint

Bart

dunkle Jacke, dunkler Hoodie, dunkle Hose

Handschuhe

Der zweite Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 18 bis 25 Jahre alt

circa 180 bis 185 cm groß

dunkler Teint

dunkle Bekleidung

Die Polizei habe Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den tatverdächtigen Personen nehme das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674293 oder online über das elektronische Polizeirevier entgegen.