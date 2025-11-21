„Es läuft nicht“ Vom Land bezahlte Polizei-Diensthandys liegen teils ungenutzt im Schrank
Die Polizisten in Sachsen-Anhalt wurde mit Tausenden iPhones als Diensthandys ausgerüstet. Gewerkschaften ziehen nun jedoch ein alarmierendes Fazit. Sind die Smartphones unbrauchbar?
Aktualisiert: 21.11.2025, 19:42
Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalt hat für die Landespolizei mehr als 6.000 Smartphones angeschafft, die nach übereinstimmender Einschätzung beider Polizeigewerkschaften schwerwiegende technische Mängel haben.