Im Puppentheater Halle haben Romeo und Julia eine Zukunft als Karel und Marie: Ballettchef Michal Sedlácek inszeniert „Romeo und Julia im Herbst des Lebens“. Und spielt selbst mit.

HALLE/MZ. - Der Titel „Romeo und Julia im Herbst des Lebens“ ist verführerisch. Schon, weil er in die Irre führt. Weil er aber bereits im Titel das Klischee, sprich vermeintliche Gewissheiten, korrigiert, macht er vor allem neugierig. Auch die, die den zugrunde liegenden tschechoslowakischen TV-Film von 1971 nicht kennen.