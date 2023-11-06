Glühweinduft und hunderte Herrnhuter Sterne, die die Innenstadt in warmes Licht tauchen: Am 6. Dezember öffnet der Haldensleber Weihnachtsmarkt seine Tore. Besucher erwartet dort ein stimmungsvolles Winterparadies mit Eisbahnfahrten, Musik und vielen Leckereien.

Haldensleben/DUR. – In der Adventszeit zeigt sich Haldensleben von seiner schönsten Seite. Zwischen Fachwerkfassaden, Lichterglanz und duftenden Köstlichkeiten lädt der Sternenmarkt zu entspannten Stunden im vorweihnachtlichen Trubel ein. Was ihn so besonders macht? Es ist die Mischung aus Tradition und Regionalität – und natürlich die hunderten Herrnhuter Sterne, die der Veranstaltung ihren Namen geben. Sie leuchten über den Buden, spiegeln sich in den Schaufenstern und schaffen so eine unverwechselbare Atmosphäre.

Los geht’s am Samstag, 6. Dezember: Bürgermeister Bernhard Hieber eröffnet den Sternenmarkt. Begleitet wird er von Musik der Neuenhofer Barking Foxes. Für Kinder wird es gleich zum Auftakt gemütlich, denn in der Wichtelwerkstatt warten Bastelspaß und Geschichten zum Lauschen.

Wann findet der Sternenmarkt in Haldensleben statt?

Eröffnung: 6. Dezember 2025 um 15 Uhr

Ende: 21. Dezember 2025

Reguläre Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag: 16 bis 20 Uhr

Freitag und Samstag: 15 bis 22 Uhr

Sonntag: 15 bis 20 Uhr

Wo findet der Sternenmarkt in Haldensleben statt?

Der Markt befindet sich mitten in der Innenstadt – auf dem Marktplatz von Haldensleben. Damit Besucher ein sicheres Gefühl beim Besuch des Weihnachtsmarktes haben können, wird es ein spezielles Sicherheitskonzept geben. Dazu wird unter anderem Sicherheitspersonal vor Ort eingesetzt.

Sternenmarkt in Haldensleben: Welche Anbindung gibt es und wo kann geparkt werden?

Parkplätze stehen an mehreren Stellen im Zentrum kostenlos zur Verfügung, auch Behindertenparkplätze sind vorhanden. Der Markt ist barrierefrei zugänglich.

Auch die Anreise mit dem Bus auf der Stadtlinie ist möglich. Besucher, die mit Bus oder Bahn anreisen, können vom Bahnhof Haldensleben aus bequem zu Fuß in die Innenstadt.

Haldensleber Sternenmarkt 2025: Programm und Angebote

Der Sternenmarkt 2025 bietet Unterhaltung für alle Altersgruppen. Einer der Höhepunkte ist wie jedes Jahr die Eislaufbahn, auf der große und kleine Besucher ihre Runden drehen können – ob romantisch zu zweit oder in größerer Gruppe.

Musikalisch wird es abwechslungsreich: Auftritte gibt es von der Blaskapelle Satuelle, dem Posaunenchor Nordgermersleben, den Jagdhornbläsern Bebertal, dem Bläserensemble der Kreismusikschule, dem Duo Handgemacht, den Engelsbäckerinnen, Romy & Wolli sowie weiteren Künstlern aus der Region. Die Künstler treten auf dem Sternenmarkt auf, Live-Konzerte finden in einem Zelt statt.

Eine der beliebtesten Traditionen in Haldensleben darf natürlich nicht fehlen: Täglich fährt der Weihnachtsmann mit seiner historischen Feuerwehr auf den Markt, öffnet ein Fenster des großen Adventskalenders und sorgt damit für leuchtende Kinderaugen.

In der Wichtelwerkstatt können die kleineren Besucher basteln, malen oder Märchen lauschen.