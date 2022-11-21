Besinnliche Adventszeit Weihnachtsmarkt in Halberstadt 2025: Alle wichtigen Infos und Termine
Der Halberstädter Weihnachtsmarkt öffnet 2025 vom 25. November bis 23. Dezember seine Tore. Auf dem Fischmarkt entsteht eine festliche Budenstadt. Besucher können sich auf Märchenhütten, Weihnachtsklänge und Kinderattraktionen freuen.
Halberstadt/DUR. – Ab dem 25. November lädt der Halberstädter Weihnachtsmarkt wieder zu einem stimmungsvollen Adventsbesuch ein. Bis zwei Tage vor Heiligabend erwartet Gäste ein Weihnachtsmarkt passend zum Motto "Tradition trifft Moderne".
Auch interessant: Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt 2025: Öffnungszeiten, Lage und Programm
Wann findet der Weihnachtsmarkt in Halberstadt statt?
- Eröffnung: 25. November 2025 um 16 Uhr
- Ende: 23. Dezember 2025
Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes in Halberstadt:
- Sonntag bis Donnerstag: 11 bis 19 Uhr
- Freitag und Samstag: 11 bis 20 Uhr
Wo findet der Weihnachtsmarkt in Halberstadt statt?
Der Weihnachtsmarkt findet wie im Vorjahr auf dem Fischmarkt im Halberstädter Zentrum statt.
Weihnachtsmarkt in Halberstadt: Wo kann geparkt werden?
Parkmöglichkeiten gibt es am Parkplatz St. Martini, in der Kühlinger Straße, Hoher Weg, Schmiedestraße, Heinrich-Julius-Straße, Schuhstraße sowie im Parkhaus Rathauspassagen.
Für Besucher mit Einschränkungen stehen mehrere Behindertenparkplätze rund um den Markt zur Verfügung.
Die Anreise ist gut mit der HVG möglich: Die Straßenbahnlinien 1 und 2 sowie die Buslinien 11, 12 und 14 halten am Hohen Weg, Holzmarkt, Fischmarkt oder der Kühlinger Straße.
Weihnachtsmarkt in Halberstadt: Programm und Angebote
Für Kinder gibt es Märchenhütten, eine Weihnachtskrippe mit fantasievollen Figuren, den übergroßen Nikolausstiefel, ein Kinderkarussell, Entenangeln und das nostalgische Riesenrad.
Lokale Vereine präsentieren sich am 13. und 14. Dezember in der Vereinshütte – darunter der Landfrauenverein Huy-Fallstein-Harz e.V. mit handgefertigten Produkten.
- 25. November, 16 Uhr: feierliche Eröffnung
- 28. bis 29. November und 1. Dezember: Handgemachte Drehorgelklänge von Dirk Lieske
- 5. bis 20. Dezember: zahlreiche Auftritte des Harzer Tenorquartetts
- 13. und 20. Dezember: Original Weihnachtsmannorchester
Verkaufsoffene Sonntage in Halberstadt zur Adventszeit
Die verkaufsoffenen Sonntage während des Weihnachtsmarktes sind am 7. und 21. Dezember von 13 bis 18 Uhr geplant. Teilnehmende Geschäfte befinden sich am Fischmarkt, dem Holzmarkt und in den Rathauspassagen.
Ein Höhepunkt der regionalen Weihnachtstraditionen ist zudem der "Weihnachtsbaum für alle", der an der Martinikirche steht. Er wird am 4. Dezember um 15 Uhr zum gemeinsamen Singen des Halberstädter Weihnachtsliedes beleuchtet – eine Tradition, die seit 2021 wiederauflebt.