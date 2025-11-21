In Magdeburg sind bei einer Wohnungsdurchsuchung Kokain und Cannabis sichergestellt worden. Außerdem fanden die Beamten unverzollte Zigaretten und Feuerwerkskörper.

Drogen, Zigaretten und Feuerwerk bei Durchsuchung in Magdeburg sichergestellt

Gleich mehrere Drogen, Zigaretten und Feuerwerkskörper fand die Polizei bei einer Durchsuchung in Magdeburg.

Magdeburg. – Am Donnerstag sind bei einer Wohnungsdurchsuchung in Magdeburg Cannabis, Kokain und Feuerwerkskörper gefunden worden, wie die Polizei meldet.

Demnach durchsuchten Polizisten nach einer Anordnung des Amtsgerichts die Wohnung eines 47-Jährigen in Magdeburg. Dabei sicherten die Beamten mehrere Gramm Cannabis und Kokain sowie Verpackungsmaterial und Bargeld.

Zudem wurden nicht zugelassene Feuerwerkskörper und unverzollte Zigaretten beschlagnahmt, so die Polizei weiter.