Magdeburg - Die Ausstattung der Polizei mit Dienst-Smartphones in Sachsen-Anhalt ist abgeschlossen. Die Auslieferung der Geräte an alle Dienststellen sei erfolgt, sagte ein Sprecher des Innenministeriums auf Anfrage. „Bisher sind 6.227 Smartphones für Polizeivollzugsbeamte ausgeliefert worden.“ Darüber hinaus seien bereits 98 Geräte aus der Pilotphase im Bestand, sodass derzeit 6.325 Smartphones in der Landespolizei zur Verfügung stünden, so der Sprecher.

Das Projekt ist Teil einer Digitalisierungsoffensive bei der Landespolizei. Mit den Geräten soll unter anderem das mobile Arbeiten verbessert werden. Die Polizisten haben laut dem Innenministerium etwa Vorteile bei der Suche nach vermissten Menschen, Fotos können in Sekundenschnelle der gesamten Landespolizei zur Verfügung gestellt werden. Außerdem ist es möglich, Verkehrsordnungswidrigkeiten vor Ort aufzunehmen und direkt an die Bußgeldstelle weiterzuleiten.