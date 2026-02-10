weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. 80 Jahre Bäckerei Eisenschmidt in Rehmsdorf: Valentinstag: Wo es Liebesbriefe aus Blätterteig gibt

80 Jahre Bäckerei Eisenschmidt in Rehmsdorf Valentinstag: Wo es Liebesbriefe aus Blätterteig gibt

Seit 80 Jahren besteht die Bäckerei Eisenschmidt in Rehmsdorf. Welche Nische die junge Bäckerin Simone Eisenschmidt gefunden hat und wie welche verführerisches Gebäck es zum Valtentinstag gibt.

Von Yvette Meinhardt Aktualisiert: 10.02.2026, 12:01
Simone Eisenschmidt backt Süßes zum Valentinstag, hier eine Hochzeitstorte. Die Bäckerin hat ihr Handwerk von der Pike auf gelernt.
Simone Eisenschmidt backt Süßes zum Valentinstag, hier eine Hochzeitstorte. Die Bäckerin hat ihr Handwerk von der Pike auf gelernt. Foto: Yvette Meinhardt

Rehmsdorf/MZ. - Eine rosa Herz, Muffins in Herzform, Kuchen am Stiel und ein Liebesbrief aus Blätterteig – kurzum in der Bäckerei Eisenschmidt in Rehmsdorf gibt es jede Menge Liebesbotschaften. „Ich hab die Ideen dazu im Internet gesehen, da viele junge Leute im Internet unterwegs sind, habe ich meine eigenen Kreationen entwickelt und biete nun eine verführerische Box zum Valentinstag an“, erzählt Simone Eisenschmidt.