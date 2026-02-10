Seit 80 Jahren besteht die Bäckerei Eisenschmidt in Rehmsdorf. Welche Nische die junge Bäckerin Simone Eisenschmidt gefunden hat und wie welche verführerisches Gebäck es zum Valtentinstag gibt.

Valentinstag: Wo es Liebesbriefe aus Blätterteig gibt

Simone Eisenschmidt backt Süßes zum Valentinstag, hier eine Hochzeitstorte. Die Bäckerin hat ihr Handwerk von der Pike auf gelernt.

Rehmsdorf/MZ. - Eine rosa Herz, Muffins in Herzform, Kuchen am Stiel und ein Liebesbrief aus Blätterteig – kurzum in der Bäckerei Eisenschmidt in Rehmsdorf gibt es jede Menge Liebesbotschaften. „Ich hab die Ideen dazu im Internet gesehen, da viele junge Leute im Internet unterwegs sind, habe ich meine eigenen Kreationen entwickelt und biete nun eine verführerische Box zum Valentinstag an“, erzählt Simone Eisenschmidt.