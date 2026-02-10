weather wolkig
Ein Unternehmer hat sich nun auf der Anklagebank des Amtsgerichtes in Bernburg verantworten müssen. Welche Strafe er erhalten hat.

Von Carsten Roloff 10.02.2026, 10:08
Unter anderem wegen unerlaubter Schredderarbeiten musste sich ein Mann am Amtsgericht Bernburg verantworten.
Bernburg/MZ. - Riesiger Lärm und eine große Staubwolke: In der Zeit zwischen dem 13. Februar 2023 und dem 20. Dezember 2024 hat ein Bauunternehmer aus Sachsen-Anhalt eine genehmigungspflichtige Anlage ohne Erlaubnis betrieben, lautete der Vorwurf der Staatsanwältin.