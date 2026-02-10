Ein Unternehmer hat sich nun auf der Anklagebank des Amtsgerichtes in Bernburg verantworten müssen. Welche Strafe er erhalten hat.

Illegal Steine gebrochen und Holz geschreddert - nun fällt Urteil am Amtsgericht Bernburg

Unter anderem wegen unerlaubter Schredderarbeiten musste sich ein Mann am Amtsgericht Bernburg verantworten.

Bernburg/MZ. - Riesiger Lärm und eine große Staubwolke: In der Zeit zwischen dem 13. Februar 2023 und dem 20. Dezember 2024 hat ein Bauunternehmer aus Sachsen-Anhalt eine genehmigungspflichtige Anlage ohne Erlaubnis betrieben, lautete der Vorwurf der Staatsanwältin.