Neue Bundesregierung will Anreize für mehr Fachärzte auf dem Land schaffen – doch auf Kosten der Mediziner in der Stadt. Sie sollen weniger Honorar bekommen. Der Protest folgt prompt.

Halle/MZ. - In ländlichen Regionen sind Ärzte rar – vor allem Fachärzte konzentrieren sich in den Städten. Die Koalition aus CDU und SPD will diese Ungleichheiten ausbügeln: Laut Koalitionsvertrag soll es Zuschläge für Fachärzte in schlecht versorgten Gebieten und Honorarkürzungen für ihre Kollegen in überversorgten Gebieten geben. Die Kritik folgt prompt: „Die Vergütung einzelner Arztgruppen an aktuellen Versorgungsgraden festzumachen, bringt nur Ungerechtigkeiten“, sagt Jörg Böhme, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVSA).