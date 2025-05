Höchststand bei Insolvenzen seit 20 Jahren Top-Sanierungsexperte Flöther aus Halle erklärt Pleitewelle: „Eine Krise jagt die andere“

In Sachsen-Anhalt geraten so viele Firmen in Schieflage wie seit Jahren nicht. Der bekannte hallesche Insolvenzverwalter Lucas Flöther erklärt die Gründe für diese Pleitewelle. Auch die Investorensuche wird schwieriger.