Wollte die Magdeburger Stadtverwaltung einem privaten Konkurrenz-Weihnachtsmarkt das Leben mit Brandschutz-Auflagen schwer machen? Eine E-Mail bringt nun auch Oberbürgermeisterin Simone Borris in Bedrängnis. Die Kritik ist groß - sie fühlt sich missverstanden.

„Ronni schaut, was noch zu retten geht“: Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris ist wegen einer Email unter Druck geraten.

Magdeburg/MZ - Bei der Aufklärung des Anschlags von Magdeburg gerät Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) mehr und mehr in die Kritik. Es geht um einen Randaspekt im Untersuchungsausschuss des Landtags – doch er bringt die Rathauschefin unter Druck. Interne E-Mails sollen zeigen, dass Borris ab Oktober 2024 an einer Diskussion darüber beteiligt war, wie mit einem privaten Konkurrenz-Weihnachtsmarkt in Magdeburg umzugehen sei.