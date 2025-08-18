Am helllichten Tag ist ein 60-Jähriger von einem anderen Mann vom Fahrrad gestoßen und brutal attackiert worden. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Magdeburg. - Am Freitag ist ein Mann in Magdeburg mit einer Metallstange und einem spitzen Gegenstand angegriffen worden, so die Polizei.

Gegen 16 Uhr habe eine unbekannte männliche Person das 60-jährige Opfer vom Fahrrad gestoßen und ihn mit einer Metallstange und einem spitzen Gegenstand attackiert. Eine 17-jährige Zeugin wurde auf den Verletzten aufmerksam und rief die 110 an, wie die Polizei meldet. Der 60-Jährige sei aufgrund seiner schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.

Nach eigenen Angaben fand die Polizei den vermeintlichen 52-jährigen deutschen Täter in der Nähe des Geschehens und nahm ihn vorläufig fest. Der Mann sei psychisch auffällig gewesen und sei darauf hin in eine Fachklinik untergebracht worden.