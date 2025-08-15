weather regenschauer
  4. Anschlag in Magdeburg: LKA-Beamter stufte Taleb A. als harmlos ein

„Kein Handlungsbedarf“ LKA-Beamter in Sachsen-Anhalt stufte späteren Attentäter Taleb A. als harmlos ein

Sein Dezernat hatte einen Hinweis auf den Gefährder, legte die E-Mail aber folgenlos ab. Wie ein Gefahren-Spezialist der Landespolizei den Untersuchungsausschuss ratlos zurücklässt.

Von Hagen Eichler Aktualisiert: 15.08.2025, 18:39
Taleb A. hatte Hass auf den Islam und drohte mehrfach deutschen Behörden.
Taleb A. hatte Hass auf den Islam und drohte mehrfach deutschen Behörden. (Foto: IMAGO/Hanno Bode)

Magdeburg/MZ - Der spätere Weihnachtsmarkt-Attentäter von Magdeburg, Taleb A., war deutschen Behörden zwar als Gefahr bekannt – den für die Sicherheit der Magdeburger Großveranstaltung zuständigen Beamten aber fehlten diese Infos oder sie zogen die falschen Schlussfolgerungen. Dieses Bild hat sich am Freitag durch die Befragung von Zeugen im Untersuchungsausschuss des Landtags erhärtet.