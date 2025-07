Er verweigerte das Essen in Haft Taleb A. gilt als schwieriger Häftling - darum wird der Magdeburg-Attentäter wieder verlegt

Er verweigerte zwischenzeitlich gar das Essen im Gefängnis: Der Magdeburg-Attentäter Taleb A. gilt in Haft als unkooperativ und aggressiv. Jetzt wurde er in ein Gefängnis nach Berlin verlegt - was dahinter steckt.