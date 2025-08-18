Die Landesregierung in Magdeburg will Bildungsurlaub auch für ehrenamtliches Engagement und politische Bildung erlauben. Die Beratung im Landtag wurde nun aber überraschend abgesagt - das steckt dahinter.

Fünf Tage frei fürs Ehrenamt? Warum dieser Plan für Sachsen-Anhalt erstmal auf Eis liegt

Für berufsbezogene Bildung können sich Arbeitnehmer in Sachsen-Anhalt freistellen lassen. Wird das nun ausgeweitet?

Magdeburg/MZ - Ein Lehrgang beim Technischen Hilfswerk, eine Weiterbildung zum Jugendleiter oder eine Qualifikation zur Übernahme eines politischen Amts – für all das sollen Arbeitnehmer in Sachsen-Anhalt künftig pro Jahr bis zu fünf Tage frei bekommen. So sieht es ein Gesetzentwurf der Landesregierung vor, der in dieser Woche im Landtag beraten werden sollte. Dazu kommt es aber nicht: Auf Wunsch von CDU und FDP hat die Koalition die erste Lesung abgesetzt.