Wer sich weiterbilden wollte, konnte das bislang nur für berufliche Zwecke. Ab 2026 sollen in Sachsen-Anhalt neue Regeln gelten - die Arbeitgeber sind nicht erfreut.

Die Landesregierung werde Arbeitgeber in die Pflicht nehmen, kündigt Bildungsstaatssekretär Jürgen Böhm an.

Magdeburg/MZ - Fünf Tage bezahlte Freistellung – in Sachsen-Anhalt nutzen jährlich Tausende Arbeitnehmer dieses Angebot für die eigene Weiterbildung. Jetzt will die Landesregierung die Hürden senken und so noch mehr Menschen ansprechen. Die wichtigste geplante Neuerung: Bildungsurlaub soll nicht mehr auf berufliche Qualifikation beschränkt sein.