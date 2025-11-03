Reinhard Hentze wird in diesem Jahr 70 Jahre alt. Nun ist ein Buch mit seinen Aufnahmen aus der Region aus den Jahren 1981 bis 1990 erschienen, auch Farbfotos.

Das war nicht richtig lustig. Aber Realität. Aufnahme vom halleschen Weihnachtsmarkt 1982.

Halle/MZ - Lachen oder Weinen? Das fragte man sich ja oft zu früheren Zeiten, und diesen Zwiespalt, dieses Schwanken zwischen Belustigung und Verzweiflung, hat der hallesche Fotograf Reinhard Hentze schon frühzeitig treffsicher eingefangen. Mit seinem Bild „Weihnachtsmarkt“ zum Beispiel. Es stammt aus dem Jahr 1982 und zeigt zwei kleine Kinder, die Karussell fahren. So weit, so gewöhnlich. Auf den ersten Blick. Der zweite zeigt ihre Gefährte: Mini-Panzer sind es, beklebt mit Bildern von Donald Duck. Der Comic-Figur aus dem feindlichen kapitalistischen Ausland. Skurriler geht es kaum.