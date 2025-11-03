weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Kultur
    4. >

  4. Premiere in der Theater-Kammer: Mephisto auf Sendung

Premiere in der Theater-Kammer Mephisto auf Sendung

„Faust: On Air“ feiert Premiere in Halle. Manchmal wird Goethe zitiert.

Von Joachim Lange Aktualisiert: 03.11.2025, 09:25
Annemarie Hörold als fraulicher Mephisto am neuen theater in Halle
Annemarie Hörold als fraulicher Mephisto am neuen theater in Halle (Foto: Anna Kolata)

Halle/MZ - Sie spielen mit offenen Karten in der Kammer des neuen theaters. „Faust: On Air“ steht oben drüber. Vor den Autorennamen Johann Wolfgang von Goethe ist als Sicherung (oder Warnung) „nach“ gesetzt. Dieses „nach“ wird hübsch selbstreferenziell alsbald mit gleich zwei Thesen begründet. Die eine lautet: „Faust kennt jeder“ und die andere „Ich weiß, was ihr im Theater wollt“. Beides wäre ja schön, denkt man sich.