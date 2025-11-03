Premiere in der Theater-Kammer Mephisto auf Sendung
„Faust: On Air“ feiert Premiere in Halle. Manchmal wird Goethe zitiert.
Aktualisiert: 03.11.2025, 09:25
Halle/MZ - Sie spielen mit offenen Karten in der Kammer des neuen theaters. „Faust: On Air“ steht oben drüber. Vor den Autorennamen Johann Wolfgang von Goethe ist als Sicherung (oder Warnung) „nach“ gesetzt. Dieses „nach“ wird hübsch selbstreferenziell alsbald mit gleich zwei Thesen begründet. Die eine lautet: „Faust kennt jeder“ und die andere „Ich weiß, was ihr im Theater wollt“. Beides wäre ja schön, denkt man sich.