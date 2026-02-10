Das Asklepios-Klinikum in Weißenfels plant, dieses Jahr die Notaufnahme umfassend zu erweitern. Was sich für die Patienten verändert und wie viel das Vorhaben kostet.

Start für neue Notaufnahme im Asklepios-Krankenhaus in Weißenfels

Besonders bei Schnee und Glätte wie in den vergangenen Wochen kommt es zu einem hohen Patientenaufkommen in der Notaufnahme des Asklepios-Klinikums in Weißenfels.

Weißenfels/MZ. - Die Asklepios-Klinik in Weißenfels soll eine neue Notaufnahme bekommen. Der Umbau soll noch in diesem Jahr beginnen, sobald der offizielle Fördermittelbescheid des Landes vorliegt. Die Signale aus dem zuständigen Ministerium seien sehr positiv, teilt die Klinikverwaltung mit.