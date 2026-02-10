weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Neues Notfallzentrum geplant: Start für neue Notaufnahme im Asklepios-Krankenhaus in Weißenfels

Neues Notfallzentrum geplant Start für neue Notaufnahme im Asklepios-Krankenhaus in Weißenfels

Das Asklepios-Klinikum in Weißenfels plant, dieses Jahr die Notaufnahme umfassend zu erweitern. Was sich für die Patienten verändert und wie viel das Vorhaben kostet.

Von Katharina-Luise Kittler 10.02.2026, 07:30
Besonders bei Schnee und Glätte wie in den vergangenen Wochen kommt es zu einem hohen Patientenaufkommen in der Notaufnahme des Asklepios-Klinikums in Weißenfels.
Besonders bei Schnee und Glätte wie in den vergangenen Wochen kommt es zu einem hohen Patientenaufkommen in der Notaufnahme des Asklepios-Klinikums in Weißenfels. Foto: Asklepios

Weißenfels/MZ. - Die Asklepios-Klinik in Weißenfels soll eine neue Notaufnahme bekommen. Der Umbau soll noch in diesem Jahr beginnen, sobald der offizielle Fördermittelbescheid des Landes vorliegt. Die Signale aus dem zuständigen Ministerium seien sehr positiv, teilt die Klinikverwaltung mit.