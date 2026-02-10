Seit eineinhalb Jahren nehmen Standesämter Anträge auf Änderung des Geschlechtseintrags entgegen. Wie sind die Erfahrungen in Mansfeld-Südharz?

Änderungen des Geschlechtseintrags - in einer Kommune in Mansfeld-Südharz gibt es besonders viele Fälle

In einem Hängeregister sind Vorgänge rund um Geschlechtseinträge einsortiert.

Sangerhausen/MZ. - Im November 2024 ist in Deutschland das Selbstbestimmungsgesetz in Kraft getreten, ein Vierteljahr vorher konnten bei den Standesämtern die ersten Anträge auf Änderung des Geschlechtseintrags gestellt werden. Gut eineinhalb Jahre später hat MZ in Mansfeld-Südharz nachgefragt, wie viele Menschen hier den Eintrag gewechselt haben und in welche Richtung das jeweils passiert ist.