Männlich, weiblich, divers - oder nichts davon: Ab November ist die Änderung des Geschlechtseintrags deutlich leichter. Hunderte Menschen in Sachsen-Anhalt haben sich bereits dafür angemeldet – so auch Mika Taube aus Halle.

Über 200 Menschen in Sachsen-Anhalt wollen Geschlechtseintrag ändern

Halle/MZ. - Den 4. November kann Mika Taube kaum erwarten: „Seit mehreren Jahren hoffe ich schon auf diesen Tag, das wird eine Art Befreiung für mich“. Gleich am Morgen des 4. November hat Taube einen Termin beim Standesamt in Halle. „Dort gebe ich dann meine Erklärung zur Änderung meines Geschlechtseintrags ab.“ In der Folge wird Taubes Eintrag im Melderegister geändert. Bisher stand dort als Geschlecht „männlich“. Ab dem 4. November wird es „divers“ sein. „Endlich divers“, wie Taube sagt. „Für mich fühlt sich das wie ein zweiter Geburtstag an.“