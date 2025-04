Höchstes Plus seit 90er Jahre: Warum die Löhne in Sachsen-Anhalt kräftig steigen

Halle/MZ. - Die Beschäftigten bei Bundesbehörden und in den Kommunen bekommen mehr Geld. Doch nicht nur im Öffentlichen Dienst steigen die Gehälter, in vielen Branchen Sachsen-Anhalts sind in den vergangenen zwei Jahren die Löhne so kräftig gestiegen wie seit Anfang der 90er Jahre nicht.