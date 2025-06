Wetter in Sachsen-Anhalt Wetterdienst warnt vor Hitze und Gewitter mit Starkregen in Sachsen-Anhalt

Am Sonntag wird es in Sachsen-Anhalt noch einmal heiß, doch bereits in der Nacht zum Montag werden teils kräftige Gewitter erwartet. Die aktuellen Aussichten im Überblick.