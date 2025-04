Siebt- und Achtklässler an Gymnasien sollen ab 2026 das Pflichtfach „Wirtschaft“ belegen. Im Gegenzug wird eine Stunde Geografie gestrichen - nun gehen betroffene Lehrer auf die Barrikaden. Sie haben aus den Medien von den neuen Plänen erfahren.

Neues Fach an Gymnasien

Magdeburg/MZ - Die geplante Einführung des Pflichtfachs „Wirtschaft“ an Gymnasien für Siebt- und Achtklässler im Jahr 2026 sorgt für Zoff in Teilen der Lehrerschaft. Für das neue Einstundenfach soll der Unterricht laut Sachsen-Anhalts Bildungsministerium an anderer Stelle reduziert werden – statt zwei Stunden Geografie gibt es künftig nur noch eine.