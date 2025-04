In der Nacht des Anschlags von Magdeburg mussten 121 Verletzte in Kliniken abtransportiert werden. Experten beklagen: Fehlende digitale Ausrüstung erschwerte die Arbeit der Rettungsdienste.

Magdeburg/MZ - Für die meisten Notärzte und Sanitäter war es der größte Einsatz ihres Lebens: Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt am 20. Dezember mussten alarmierte Rettungsdienste 121 teils schwer verletzte Menschen abtransportieren, weitere Opfer suchten selbst Hilfe in den Kliniken. Zwar gilt der Einsatz der Mediziner am Abend des Anschlags als vorbildhaft – doch nun gerät die technische Ausstattung der Retter in den Fokus.