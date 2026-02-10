Wie der 65-Jährige zu seinem Beruf gekommen ist und was seine Aufgaben waren.

Als Förster war Falko Friedel auch für den Wald rund um Bernburg zuständig

Der langjährige Revierförster Falko Friedel hat sich in den Ruhestand verabschiedet.

Bernburg/MZ. - Ob der Zickeritzer Busch, der Auenwald bei Plötzkau, die Sprohne bei Nienburg oder der Hakel bei Heteborn: Wohl keiner kennt sich hier so gut aus wie Falko Friedel. Über 20 Jahre lang war das als Förster sein Revier, durch das ihn bis zuletzt sein Dackel „Nickel“ auch immer begleitet hat.