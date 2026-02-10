Förster in Ruhestand verabschiedet Als Förster war Falko Friedel auch für den Wald rund um Bernburg zuständig
Wie der 65-Jährige zu seinem Beruf gekommen ist und was seine Aufgaben waren.
10.02.2026, 06:00
Bernburg/MZ. - Ob der Zickeritzer Busch, der Auenwald bei Plötzkau, die Sprohne bei Nienburg oder der Hakel bei Heteborn: Wohl keiner kennt sich hier so gut aus wie Falko Friedel. Über 20 Jahre lang war das als Förster sein Revier, durch das ihn bis zuletzt sein Dackel „Nickel“ auch immer begleitet hat.