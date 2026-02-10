Stadt als Drehort Kommt der Polizeiruf 110 doch nach Halle zurück?
Am kommenden Sonntag zeigt die ARD mit „Wanderer zieht von dannen“ den letzten TV-Krimi der bekannten Serie aus der Stadt. Selbst die Hauptdarsteller Peter Kurth und Peter Schneider bedauern das Aus für Halle. Jetzt sucht eine Produktionsfirma aus Halle nach Wegen, wie es doch noch weitergehen kann.
Halle (Saale)/MZ. - Es waren nur drei Folgen. Am Sonntag zeigt die ARD den vorerst letzten Polizeiruf 110 aus Halle. Die beiden TV-Kommissare Koitzsch (Peter Schneider) und Lehmann (Peter Lehmann) ermitteln dann in dem Krimi „Der Wanderer zieht von dannen“. Aber zieht der Polizeiruf dann auch wirklich von dannen?