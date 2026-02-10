Stadt als Drehort Kommt der Polizeiruf 110 doch nach Halle zurück?

Am kommenden Sonntag zeigt die ARD mit „Wanderer zieht von dannen“ den letzten TV-Krimi der bekannten Serie aus der Stadt. Selbst die Hauptdarsteller Peter Kurth und Peter Schneider bedauern das Aus für Halle. Jetzt sucht eine Produktionsfirma aus Halle nach Wegen, wie es doch noch weitergehen kann.