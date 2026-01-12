In Sachsen-Anhalts Schulen besteht massiver Sanierungsstau, manche stammen noch aus DDR-Zeiten. Nun kommt Geld aus dem Sondervermögen – ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein?

Mit dem Geld aus dem Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes sollen zahlreiche Schulen in Sachsen-Anhalt erneuert werden.

Halle/MZ - Kaputte Toiletten, der Putz bröckelt und die Wände sind feucht – so sieht es in einigen Schulen Sachsen-Anhalts aus. Städte und Landkreise stecken in einem millionenschweren Investitionsstau. Nun sollen sie rund 84 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes bekommen. Das hat das Landesbildungsministerium auf MZ-Nachfrage bestätigt. Doch die Kommunen sehen einen größeren Bedarf für die Schulen im Bundesland und fordern mehr Unterstützung des Landes.