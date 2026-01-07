Das Planetarium Merseburg hat sein Programm für das erste Halbjahr veröffentlicht. Es ist eine Mischung aus Shows, Beobachtungen und Vorträgen.

Welche himmlischen Spektakel 2026 unter der Kuppel zu erleben sind

Dimensions unter der Kuppel: Das Planetarium Merseburg startet mit einer Fulldome-Show ins neue Astrohalbjahr.

Merseburg/MZ. - Bis zum größten astronomischen Ereignis 2026 ist es zwar noch eine Weile hin. Am 12. August wird es über Europa zu einer totalen Sonnenfinsternis kommen. Mechthild Meinike vom Planetarium Merseburg lädt aber schon mal zur Beobachtung an den Gotthardteich ein. Die Sonne werde zu 86 Prozent verschwinden. Das sei letztmalig 2015 der Fall gewesen, sagt sie.