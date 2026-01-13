Der Saalekreis wirbt intensiv um neue Pflegeeltern. Doch noch immer fehlen dem Jugendamt Familien, die Kinder in Not aufnehmen. Wie kann das Modell attraktiver werden? Die Stadt Halle geht da einen neuen Weg.

Merseburg/MZ. - Dem Saalekreis mangelt es weiter an Pflegeeltern. Zuletzt zählte das Jugendamt 150 Familien, die dazu bereit sind, Kinder in Not kurz- oder längerfristig bei sich aufzunehmen. Tendenz leicht fallend. „Wir haben nicht in dem Maße Zuwächse bei den Pflegeeltern, wie wir es bräuchten“, berichtet Antje Springer, Leiterin des Jugendamtes. Der Zulauf reiche nicht aus, um altersbedingte Abgänge zu kompensieren.