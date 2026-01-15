Niedersachsen plant Änderungen im Matheunterricht: Ab 2027/28 soll das halbschriftliche Dividieren das klassische Verfahren ablösen. Eltern und Leser aus Sachsen-Anhalt warnen vor sinkenden Bildungsstandards und einem falschen Signal für die Zukunft der Kinder.

Schriftliches Dividieren vor dem Aus? So sollen Grundschüler künftig rechnen – und warum es Kritik hagelt

Hannover/Halle (Saale) - Die geplanten Änderungen beim Dividieren in Niedersachsens Grundschulen sorgen für Diskussionen. Statt der klassischen schriftlichen Division sollen die Dritt- und Viertklässler vom Schuljahr 2027/28 an das sogenannte halbschriftliche Dividieren lernen.

Indes wird die Debatte auch in Sachsen-Anhalt aufmerksam verfolgt – und kritisch kommentiert. So haben Leser aus Halle und Bitterfeld-Wolfen in einem Leserbrief an die Redaktion Sorge geäußert, dass mit der Abkehr vom klassischen schriftlichen Dividieren grundlegende mathematische Fähigkeiten verwässert werden könnten.

Sie warnen davor, notwendigen Lehrstoff zu streichen, nur weil er als schwierig gilt, und sehen darin ein falsches Signal für Leistungsanspruch und Bildungsstandards. Mit Blick auf die jüngsten Pisa-Ergebnisse wird zudem befürchtet, dass Vereinfachungen im Unterricht die mathematischen Kompetenzen weiter schwächen könnten.

Was bedeutet der neue Vorstoß zum Dividieren?

Das Kultusministerium in Niedersachsen erklärt die unterschiedlichen Rechenwege auf Anfrage anhand eines Beispiels: 3.240 geteilt durch 5.

Schriftliches Dividieren

Bei der klassischen schriftlichen Division beginnt man mit der ersten Zahl von links, die mindestens so groß ist wie die Zahl rechts. Im Beispiel heißt es also: 32 durch 5. „Nun wird überschlagen, wie oft die 5 in die 32 passt“, so das Ministerium. Ergebnis: 6.

Die 6 wird mit der 5 multipliziert und das Ergebnis – 30 – unter die 32 der ersten Zahl geschrieben und von dieser abgezogen. Die Differenz – 2 – wird als Ergebnis wiederum darunter geschrieben und die nächste Ziffer der linken Zahl, die 4, nach unten geholt, sodass dort nun 24 steht. Folglich wird überschlagen, wie oft die 5 in die 24 passt – Ergebnis: 4.

Da 4 Mal 5 in Summe 20 ergibt, kommt diese Zahl unter die 24 im Rechenweg. Der Rest von 4 wird um die letzte Ziffer 0 der Ausgangszahl 3.240 ergänzt, sodass im letzten Schritt 40 durch 5 gerechnet wird. Ergebnis: 8.

Da nun kein Rest mehr bleibt, lautet das Endergebnis 648.

Halbschriftliches Dividieren

Bei dem künftigen Verfahren wird die Ausgangszahl in übersichtlichere Teilzahlen zerlegt: 3.000, 200 und 40. Im Beispiel rechnet man daher laut Ministerium zunächst im Kopf 3.000 durch 5 (das ergibt 600), dann 200 durch 5 (das ergibt 40) und dann 40 durch 5 (das ergibt 8).

Anschließend werden die Ergebnisse dieser Teilrechnungen addiert: 600 plus 40 plus 8. Auch hier lautet das Ergebnis 648.

Das Kerncurriculum Mathematik wurde für das neue Vorgehen geändert. Die neue Fassung ist bereits seit August 2025 in Kraft. Auswirken wird sie sich aber erst für die Dritt- und Viertklässler des Schuljahres 2027/28.

Einen Alleingang sieht das niedersächsische Kultusministerium in seinem Vorgehen nicht. Die Anpassungen orientierten sich an den Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz (KMK) für das Fach Mathematik von Juni 2022.

Neben Niedersachsen hätten bereits fünf weitere Länder die Änderung angeschoben, hieß es. Diese sei ein Teil der bundesweiten Umsetzung gemeinsamer Standards, auf die sich alle Länder verständigt haben.

Änderung nicht nur in Niedersachsen geplant

