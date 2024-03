Digitalen Welt, Demokratiebildung und die Antisemitismusprävention: In Sachsen-Anhalt werden die Vorgaben für die Grundschulen angepasst.

Warum die Lehrpläne für Grundschulen in Sachsen-Anhalt überarbeitet werden

Magdeburg/Halle - In Sachsen-Anhalt sollen die Lehrpläne für Grundschulen überarbeitet werden. Dabei geht es unter anderem um die Stärkung der Basiskompetenzen Lesen, Schreiben und Mathematik, wie das Bildungsministerium am Dienstag mitteilte. Die Lehrpläne würden den neuesten bildungspolitischen Entwicklungen angepasst, erklärte Bildungsstaatssekretär Jürgen Böhm. Es ginge beispielsweise auch um eine Überprüfung der Anforderungen zum Lehren und Lernen in der digitalen Welt, die Demokratiebildung und die Antisemitismusprävention, hieß es.

Die zehn eingesetzten Fachkommissionen bestehen den Angaben zufolge aus Lehrkräften, Fortbildungsexperten, Fachseminarleitern, Experten aus der Wissenschaft und aus Mitarbeitern des Landesinstituts für Schulqualität und Lehrerbildung. Die Ergebnisse sollen zum Schuljahr 2026/2027 als verbindliche Grundlage für die Arbeit an den Grundschulen im Land gelten.