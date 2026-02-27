wenn ich nicht gerade auf Alkohol verzichten würde, hätte ich jetzt mit Ihnen angestoßen: Unser Familiennewsletter hat mittlerweile fast 2.000 Abonnenten. Was? Den kennen Sie noch nicht? Dann aber los.

Lachen garantiert: Kinderquatsch und Gewinnerfreude

Jeden Donnerstag stellen wir kostenfrei gute Nachrichten für Familien zusammen, lustige Kinder-Zitate, Tipps für Familienausflüge am Wochenende – und natürlich gibt es auch eine Verlosung! Denn wir wissen ja, Familien müssen oft tief in die Tasche greifen, da freut man sich über kleine Geschenke.

Checker-Julian mit Johannes aus Dessau. (Foto: Tim Mittag)

Zuletzt hat die Familie von Johannes aus Dessau ein Ticket für die „Entdecker-Show – Komm, wir finden’s raus“ von Checker Julian gewonnen. Johannes durfte vor Beginn hinter die Bühne schauen, Fotos mit Julian machen – und danach haben wir eine ganz liebe Dankesmail von seiner Familie bekommen, weil sie sich so gefreut haben.

Apropos Feedback: Mir ist aufgefallen, dass auf unserer Leserbriefseite in der Zeitung fast ausschließlich Männer schreiben (abgesehen von Frau Dr. Schumann – Grüße an dieser Stelle). Liebe Damen, was ist da los? Wir möchten unbedingt auch Ihre Meinung lesen.

In Sachsen-Anhalt leben immerhin mehr Frauen als Männer - zumindest insgesamt. Das weiß ich gerade ziemlich genau, weil ich für unser Wochenendmagazin zum 7./8. März unter anderem etliche Zahle recherchiere. Zum Frauentag wollen wir Sie mit einer ganz besonderen Ausgabe überraschen.

Berührende Geschichten: Anastasia erzählt ihre Flucht

Sehr beeindruckt hat mich diese Woche auch unsere Volontärin Anastasiia Hlushchenko, ursprünglich aus der Ukraine. Zum Jahrestag des Kriegsausbruchs am 24. Februar 2022 hat sie ihre bewegende Geschichte aufgeschrieben: wie sie geflüchtet ist, wen sie zurücklassen musste und wie sie in Deutschland angekommen ist. Traurig und berührend.

Wer regelmäßig diesen Newsletter liest, weiß, dass ich oft von unseren Volo-Projekten berichte. In diesem Jahr planen wir „Sag du mal! Generationen im Gespräch“, ein Projekt, das Alt und Jung zusammenbringen soll. Die Planung dafür läuft schon seit Sommer, jetzt geht es bald los.

Celina Chasklowicz und Livia Müller testen auf dem Marktplatz in Halle die Technik. (Foto: Susanne Enderlein)

Gerade waren einige unserer Volos unterwegs und haben eine erste Umfrage gestartet – und siehe da: Gerade ältere Menschen waren total interessiert an diesem Austausch. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Sie dürfen übrigens ebenfalls gespannt sein, denn die Ergebnisse werden Sie demnächst sehen, hören und lesen können.

Süße Überraschungen: Schokolade, Besucherrekorde und Tipps für die Familie

Noch eine letzte Geschichte, die mich diese Woche überrascht hat: Meine Kollegin Annette Herold Stolze hat sich mit Halloren-Chef Darren Ehlert getroffen. 2025 konnte die älteste Schokoladenfabrik Deutschlands einen Umsatz von rund 150 Millionen Euro erzielen – das ist doppelt so viel wie 2019! Super Nachricht, oder?

Besonders beliebt seien die mit Pistazien-Creme gefüllten „Du-Bye“-Pralinen, die aus Gründen des Markenschutzes nicht mehr wie die originale Dubai-Schokolade geschrieben werden. Die mag ich auch am liebsten. Spannend fand ich auch, dass im vergangenen Jahr rund 100.000 Besucher in die Erlebniswelt kamen.

Diese wundervolle Grafik von meinem Kollegen Tobias Büttner hatten wir am 26. Februar in der Mitteldeutschen Zeitung. (Screenshot: Quick)

Halloren hatte ich bei meiner Recherche zu den Top Sehenswürdigkeiten im Land nicht auf dem Schirm. Ich ergänze also: Die Erlebniswelt mit Schokoladenmuseum und der Möglichkeit, selbst Pralinen zu gießen, ist auf jeden Fall einen Besuch wert – wir haben’s schon getestet!

Rätselraten zum Start ins Wochenende

Zum Schluss gibt es von mir wie immer eine Quizfrage aus unserem Rückblick zur Woche: Sieben Tage, sieben Fragen, am Sonnabend in der Mitteldeutschen Zeitung zu lesen:

Jubel bei Hallenser Thorsten Margis. (Foto: dpa)

Er hat sich bei den Olympischen Spielen zum König der Bob-Anschieber gekrönt. Thorsten Margis vom SV Halle hat jetzt ...

a) sieben olympische Titel.

b) drei Mal Gold.

c) fünf Goldmedaillen.

Die Auflösung finden Sie wie immer am Sonnabend in Ihrer Mitteldeutschen Zeitung.

Ich wünsche Ihnen ein sonniges Wochenende. Vielleicht treffen wir uns in Ostrau beim Frühlingsspaziergang mit Blick auf Tausende Winterlinge.

Oder, wenn Sie auch etwas gewinnen möchten, kommen Sie am heutigen Freitag, 27. Februar, zur Eröffnung des neuen MZ-Medienpunktes im Neustadt-Centrum in Halle. Wir haben zum Start ein großes Show-Programm vorbereitet.

Jessica Quick