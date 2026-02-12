Schlafenszeit ist Diskussionszeit. Wenn der Siebenjährige zwischen zwei Gähnern behauptet, noch nicht müde zu sein, ist das zumeist nur der Anfang. Nach langen Diskussionen und plötzlich entdeckten Lieblingsspielzeugen, mit denen er schon „den ganzen Tag“ spielen wollte, einmal im Bett angekommen, geht es erst richtig los.

Nach „Ich habe jetzt Durst“ und „Ich muss noch schnell den Ranzen kontrollieren“ folgt die Charme-Offensive: „Ich will noch kurz kuscheln“. Wer dem widerstanden hat und sich nach langen Luftküsschen aus dem Kinderzimmer herausdiskutiert hat, muss nicht lange auf das Wiedersehen im Wohnzimmer warten.

„Ich denke an etwas Schlimmes“, heißt es dann. Das ist schnell vergessen, wenn man die Eltern noch in ein Gespräch zur laufenden TV-Sendung verwickeln kann. Oder – am besten wenn Papa Fußball guckt – sich mucksmäuschen still auf die Sofaecke setzt und die Atmung auf ein Minimum reduziert.

Nur nicht auffallen. Übel nehmen kann man es dem Nachwuchs dann auch wieder nicht, denn diese Tricks kommen einem irgendwie ja auch bekannt vor.

Ich bin Joel Stubert und habe zwei Kinder - vier und sieben Jahre alt.

In unserem Familiennewsletter findest du:

Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt,

Ausflugstipps in unserer Region und ein

Gewinnspiel

Diese Woche verlosen wir 2×2 Kinotickets für den neuen Film "Der letzte Walsänger" sowie 1×2 Tickets für die Entdeckershow „Komm, wir finden's raus!“ mit Checker Julian. Viel Glück!

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Mediennutzung: Wir haben es schon erwartet, die CDU stellt Antrag für bundesweite strenge Handy-Regeln an Schulen - was das für Schüler, Lehrkräfte und Eltern bedeuten könnte

Unser Kollege Alexander Walter hält das für sinnvoll - hier sein Kommentar

Der Antrag mit dem Titel "Digitale Schutzzonen an Schulen" wurde von der Frauen-Union sowie der Mittelstands- und Wirtschaftsunion eingebracht. (Foto: dpa)

Apropos: Hilfe, mein Kind ist Tiktok-süchtig - was Eltern tun können

Tja,ja ... Kinder vertrauen Chatbots immer mehr – wann Eltern eingreifen sollten

Mobbing: Gute Nachricht für Familien - In einer kostenlosen App gegen Cybermobbing geben Video-Coaches erste Hilfseschritte

Schwangerschaft: Sport mit rundem Babybauch? Was geht - und was nicht

Liebe: Fünf kreative DIY-Geschenke zum Valentinstag

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Lea (9) ist in Halle Hin und Weg von der neuen „Tina“:

„Ich fühle mich wie an einem neuen Ort in der neuen Bahn. Ich wollte schon immer mit der fahren.“ Lea (9)

Magdeburg: So lange ist die Stadt für seine „Systemsprenger“ verantwortlich – und muss für sie zahlen

Stendal I: Gebrüll, Streit und Tränen bei Debatte um Kita Mischka im Stadtrat

Stendal II: Weniger Erzieher für Kitas: „Das bedeutet spontane Schließungen“

Zahna (Landkreis Wittenberg): Kinder liefern kreative Vorlagen für Jubiläumsprojekt "Zahnaer Stadttore 2026"

Salzwedel: Mulmiges Gefühl - Schüler tappen auf dem Schulweg im Dunkeln

Tangermünde: Glückwunsch! Zwei Schüler fahren zum Mathe-Landesvergleich

Saalekreis: Stiftsgut in Stichelsdorf soll ein Bildungszentrum für Nachhaltigkeit werden - Viele neue Projekte geplant

Mansfeld-Südharz I: Kommt Schließung von Kitas auf die Tagesordnung?

Mansfeld-Südharz II: Lässt sich Geld sparen? Warum Fahrlehrer die Reform-Ideen des Verkehrsministers kritisch sehen

Harz I: Neue Notunterkunft in Blankenburg - Schutz und Hilfe für Kinder und Jugendliche

Harz II: Immer mehr Kinder müssen aus Familien genommen werden

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Tipps für Familien

Auf einen Blick: Ob märchenhafte Schloss-Atmosphäre, Mitmach-Wissen mit TV-Star oder ausgelassene Faschingsparty – diese Ausflugstipps bieten Familien abwechslungsreiche Erlebnisse - Hier sind die spannendsten Tipps für Familien in Sachsen-Anhalt von Nord nach Süd!

Seit dem Film „Die Schule der magischen Tiere 2“ verwandelt sich das Wernigeröder Schloss in die „Wintersteinschule“. Drehorte und Requisiten werden bei Führungen gezeigt. (Foto: picture alliance/dpa/Leonine)

Und so wird das Wetter: Die Temperaturen klettern in den Plusbereich und es kommt einiges an Regen vom Himmel. Die Altmark und der Harz sollte sich dennoch auf Neuschnee einstellen.

Ski und Schlitten im Harz ausleihen: Darauf solltet ihr achten!

Und dann ab auf die Piste: Wo Eltern und Kinder die besten Strecken finden

Auch das könnte spannend sein:

Oha, Valentinstag: Diese sieben überraschenden Ideen machen den Valentinstag in Sachsen-Anhalt unvergesslich

Wernigerode: „Schule der magischen Tiere“ - Schloss-Touren restlos ausgebucht – diese Gratis-Alternativen gibt es

Wir verlosen: 2×2 Kinotickets für den neuen Film "Der letzte Walsänger"

Meer, Magie und eine Portion Mut: In „Der letzte Walsänger“ geht es mit Buckelwal-Teenie Vincent auf ein großes Abenteuer durch die Tiefen der Ozeane. Eigentlich soll er in die legendären Fußstapfen seines Vaters treten – doch Selbstzweifel funken kräftig dazwischen.

Stattdessen startet Vincent mit seinen ungewöhnlichen Begleitern eine gefährliche Reise, trifft auf mystische Kräfte und muss am Ende herausfinden, was wirklich in ihm steckt. Wir verlosen 2×2 Kinotickets für das spannende Animationsabenteuer – perfekt für einen Familienausflug ins Kino!

Vincent zusammen mit Schiffshalter Walter und Darya, dem Orca. (Foto: Little Dream Pictures)

Möchtest du gewinnen? Dann schick uns bis zum 18. Februar eine E-Mail mit dem Betreff "Walsänger". Vergiss nicht, deine Anschrift mit dazuzuschreiben! Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Und wir legen noch einen drauf: Gewinne 1×2 Tickets für die Liveshow mit Checker Julian

Neugierig, mutig – und bereit für die große Bühne? Am Sonntag, 22. Februar 2026 wird das Steintor Varieté in Halle zum Experimentierlabor, wenn TV-Liebling Julian Janssen mit seiner interaktiven Live-Tour Station macht.

Checker Julian kommt nach Halle und ihr dürft dabei sein. (Foto: (C)MEG/ Hans-Florian Hopfner)

Freut euch auf verblüffende Experimente, spannende Mitmachmomente und jede Menge Spaß für kleine und große Entdecker. Das Highlight: Ein Kind darf den „Checker“ sogar live auf der Bühne bei einem Experiment unterstützen!

Wir verlosen 1×2 Tickets für die Show – vielleicht sitzt ihr ja schon bald mittendrin statt nur davor.

Möchtest du gewinnen? Dann schick uns bis zum 18. Februar eine E-Mail mit dem Betreff "Checker". Hier findest du unsere Datenschutzerklärung. Wie benötigen den vollständigen Namen beider Personen sowie E-Mail und Telefonnummer der Begleitperson. Achtung: Die Kontaktdaten werden zur weiteren Abwicklung den den Veranstalter weitergegeben.

Wir wünschen eine wunderbare Woche, euer Team der Eltern-Ecke

Hat dir unser Newsletter gefallen? Dann sag es gern weiter. Hier geht's zur Anmeldung: Newsletter „Eltern-Ecke: Was geht in Sachsen-Anhalt“ abonnieren