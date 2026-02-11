weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  Ferienprojekt in Zahna: Zahnaer Stadttore 2026: Kinder liefern kreative Vorlagen für Jubiläumsprojekt

Ferienprojekt in Zahna Zahnaer Stadttore 2026: Kinder liefern kreative Vorlagen für Jubiläumsprojekt

Das Kinder- und Jugendprojekt „Stadttore im Mittelalter“ ist ein lebendiger Beitrag zu den diesjährigen Feierlichkeiten zum 700-jährigen Jubiläum der Stadtrechtsverleihung an Zahna.

Von Elke Witt 11.02.2026, 09:00
Stolz präsentieren die Teilnehmer des Projektes „Stadttore im Mittelalter“ ihre Ergebnisse.
Stolz präsentieren die Teilnehmer des Projektes „Stadttore im Mittelalter“ ihre Ergebnisse. (Foto: Elke Witt)

Zahna/MZ. - Während der Winterferien ist Zahna kurzerhand ins Mittelalter zurückversetzt worden: Edle Burgfräulein und wackere Ritter versammelten sich im Jugendclub im Hospital Zahna, um den Geheimnissen der Stadtgeschichte auf den Grund zu gehen.