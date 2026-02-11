Ferienprojekt in Zahna Zahnaer Stadttore 2026: Kinder liefern kreative Vorlagen für Jubiläumsprojekt
Das Kinder- und Jugendprojekt „Stadttore im Mittelalter“ ist ein lebendiger Beitrag zu den diesjährigen Feierlichkeiten zum 700-jährigen Jubiläum der Stadtrechtsverleihung an Zahna.
11.02.2026, 09:00
Zahna/MZ. - Während der Winterferien ist Zahna kurzerhand ins Mittelalter zurückversetzt worden: Edle Burgfräulein und wackere Ritter versammelten sich im Jugendclub im Hospital Zahna, um den Geheimnissen der Stadtgeschichte auf den Grund zu gehen.