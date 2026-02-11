Das Kinder- und Jugendprojekt „Stadttore im Mittelalter“ ist ein lebendiger Beitrag zu den diesjährigen Feierlichkeiten zum 700-jährigen Jubiläum der Stadtrechtsverleihung an Zahna.

Stolz präsentieren die Teilnehmer des Projektes „Stadttore im Mittelalter“ ihre Ergebnisse.

Zahna/MZ. - Während der Winterferien ist Zahna kurzerhand ins Mittelalter zurückversetzt worden: Edle Burgfräulein und wackere Ritter versammelten sich im Jugendclub im Hospital Zahna, um den Geheimnissen der Stadtgeschichte auf den Grund zu gehen.