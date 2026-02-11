Hochwasserschutz im Saalekreis Region arbeitet an neuer Ausbildungsangebot für Feuerwehren - Wasserwehren könnten profitieren
Kreisbrandmeister Marcus Heller will die Hochwasser-Ausbildung stärker in den Fokus nehmen. Ein Angebot für die Feuerwehren könnte auch Wasserwehren helfen.
11.02.2026, 09:16
Bad Dürrenberg/MZ. - Es gibt sie noch, die Wasserwehr in Bad Dürrenberg. Die Freiwilligen kommen zusammen, wenn die Saale Hochwasser führt, wenn Deiche kontrolliert, Sandsäcke gestapelt und Pumpen aufgestellt werden müssen. Zuletzt wurden die Freiwilligen nicht gebraucht, erklärt Vorsitzender Steffen Eigenwillig.