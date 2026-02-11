Kreisbrandmeister Marcus Heller will die Hochwasser-Ausbildung stärker in den Fokus nehmen. Ein Angebot für die Feuerwehren könnte auch Wasserwehren helfen.

Region arbeitet an neuer Ausbildungsangebot für Feuerwehren - Wasserwehren könnten profitieren

Das letzte große Hochwasser sorgte 2013 für großflächige Überflutungen im Saalekreis.

Bad Dürrenberg/MZ. - Es gibt sie noch, die Wasserwehr in Bad Dürrenberg. Die Freiwilligen kommen zusammen, wenn die Saale Hochwasser führt, wenn Deiche kontrolliert, Sandsäcke gestapelt und Pumpen aufgestellt werden müssen. Zuletzt wurden die Freiwilligen nicht gebraucht, erklärt Vorsitzender Steffen Eigenwillig.