Der Karneval in Großgörschen im Burgenlandkreis erlebt in diesem Jahr seine 70. Session. Zu welchen Veranstaltungen und zu welchem Programm die Narren nun einladen.

Mit so vielen Partys feiert Großgörschen den Karneval-Höhepunkt

Wie bereits in den vergangenen Jahren treten Elferrat und Prinzengarde bei den Karnevalsveranstaltungen in den rot-weißen Vereinsfarben auf.

Großgörschen/MZ. - Dass den Großgörschenern Karneval im Blut liegt, beweisen die Karnevalisten mit ihrem Programm zur fünften Jahres jedes Jahr aufs Neue. In den kommenden Tagen dürfte die Feier allerdings ein wenig größer ausfallen.