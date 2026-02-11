Die Rotation-Fußballerinnen aus Aschersleben sind neue Hallenkreismeister. Die Mannschaft um Trainer Holger Braun kassierte in den vier Begegnungen in Eggersdorf nur einen Gegentreffer.

Kreismeister unter dem Hallendach: Das Team vom SV Rotation Aschersleben um Trainer Holger Braun nahm den Siegerpokal mit an die Eine.

Aschersleben/MZ - Mit dem Siegerpokal ging es auf die Heimreise: Die Fußball-Mädels vom SV Rotation Aschersleben überzeugten auf dem Hallenparkett, gewannen am Sonntag alle Duelle und krönten sich in Eggersdorf zum Champion. Bei den Kreismeisterschaften lief es von Beginn an sehr erfolgreich für die Mannschaft von Trainer Holger Braun, die im gesamten Turnierverlauf nur ein Gegentor kassierte.