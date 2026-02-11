Die Polizei rückte am Dienstagabend nach einem Diebstahl zu einem Zeitzer Baumarkt aus.

Zeitz/MZ - Diebe haben auf der Ausstellungsfläche eines Zeitzer Baumarktes ein Gerätehaus abgebaut und geklaut. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten Mitarbeiter des Marktes das Fehlen am Dienstagabend bemerkt und Anzeige erstattet. Die Kriminalpolizei ermittle nun zum genauen Tathergang. Der entstandene Schaden wird mit fast 2.000 Euro angegeben.