Dreister Diebstahl Gauner klauen in Zeitz ein Gerätehaus
Mitarbeiter eines Zeitzer Baumarktes haben am Dienstagabend eine böse Überraschung erlebt.
Zeitz/MZ - Diebe haben auf der Ausstellungsfläche eines Zeitzer Baumarktes ein Gerätehaus abgebaut und geklaut. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten Mitarbeiter des Marktes das Fehlen am Dienstagabend bemerkt und Anzeige erstattet. Die Kriminalpolizei ermittle nun zum genauen Tathergang. Der entstandene Schaden wird mit fast 2.000 Euro angegeben.