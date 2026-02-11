In der Verwaltung der Einheitsgemeinde Allstedt muss überraschend eine Nachfolge für Hauptamtsleiterin Evelyn Edler gefunden werden. Das sind die Hintergründe.

Allstedt/MZ. - Allstedts Bürgermeister Daniel Kirchner (parteilos) ist in diesen Tagen nicht zu beneiden. Denn in der Verwaltung der Einheitsgemeinde tun sich immer wieder Lücken in den Leitungspositionen auf. Erst musste im Sommer die Fachbereichsleitung für das Bau- und Ordnungsamt neu besetzt werden, weil dem Stelleninhaber gekündigt worden war. Im Januar musste man dann überraschend einen neuen Nachfolger für die künftige Leitung des Ordnungsamtes suchen, weil sich die vorgesehene Lösung zerschlagen hatte.