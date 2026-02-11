Medikamente, die per Drohne kommen? Damit ist Sachsen-Anhalt Vorreiter. Das 2021 in Dessau gestartete Projekt soll ausgeweitet werden. Künftig sollen Drohnen auch zu Kranken nach Hause fliegen können. Ist das die Lösung für die Versorgung im ländlichen Raum?

Mit Video: Europaweit einmaliges Projekt - Wie eine Drohne in Dessau Palliativpatienten mit Medikamenten versorgt

Der Startplatz für den Drohnenflug ist auf dem Dach der Bär-Apotheke in Dessau.

Dessau/MZ. - Sarah Henze streicht über die Propeller der Drohne, prüft, ob sie intakt sind. Dann will sie eine kleine Box in der Ladeluke befestigen. Doch sie lässt sich nicht einhaken. „Vorführeffekt“, sagt einer der Umstehenden auf dem Dach der Bär-Apotheke in Dessau. Dann ist der braune Karton mit dem Medikament eingehängt, zwei Türen der Drohne schließen sich. Über Kopfhörer spricht die pharmazeutisch-technische Assistentin mit dem Piloten. „Jetzt ist es fest, wir können“, sagt sie. Zweimal wirft die so genannte „Palli-Drohne“ am Mittwoch in Dessau Medikamente für Palliativpatienten ab.