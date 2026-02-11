Merseburg organisiert mit Partnern eine Jobbörse für die Mitarbeiter des vor der Schließung stehenden Recyclingwerks von LYB. Das Interesse ist groß – gerade bei den Firmen. Der Fachkräftemangel scheint größer zu sein als die Wirtschaftskrise.

23 Firmen sowie Dutzende Mitarbeiter von Lyondell-Basell kamen zur Jobmesse ins Ständehaus.

Merseburg/MZ. - „Das ist keine Resterampe“, freut sich Nico Becker über die vielen Stände im Merseburger Ständehaus. Der 40-Jährige ist bisher Anlagenfahrer im Merseburger Recyclingwerk von Lyondell-Basell (LYB). Doch weil der Chemieriese das einst als APK firmierende Merseburger Eigengewächs schließen will, müssen sich Becker und seine gut 85 Kollegen nun nach neuen Jobs umschauen.