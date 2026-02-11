Das Mausoleum bei Meisdorf ist auch im Winter ein Ort für Fledermäuse. Warum es für die Tiere so wertvoll ist, erklärt Bernd Ohlendorf vom Arbeitskreis Fledermäuse Sachsen-Anhalt.

Perfekter Ort für den Winterschlaf: Seltene Fledermaus-Arten im Mausoleum im Selketal

Eine mit einem Ring markierte Mopsfledermaus. Die Population dieser Art nimmt wieder zu, im Mausoleum Meisdorf wurden vor Kurzem 15 Tiere gezählt.

Meisdorf/MZ. - Bernd Ohlendorf steht im Mausoleum im Selketal bei Meisdorf, das Licht seiner Stirnlampe huscht über die alten Ziegelwände. Hoch oben hängen dort in regelmäßigen Abständen flache Kästen, in denen Fledermäuse dicht aneinandergekuschelt schlafen.