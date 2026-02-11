Wildtiere in Dessau-Rosslau Mit Video: Elch läuft Spaziergängern am helllichten Tag vor die Linse
Nachdem eine Wildtierkamera einen Elch bei Dessau-Roßlau dokumentieren konnte, haben Spaziergänger das Tier am vergangenen Wochenende mit eigenen Augen gesehen - und ein Video gemacht.
Aktualisiert: 11.02.2026, 13:33
Dessau-Roßlau/MZ. - Nachdem eine Wildtierkamera auf der Streuobstwiese am Kapenschlösschen bei Dessau-Roßlau am Donnerstagabend einen Elch dokumentieren konnte, ist das Tier am vergangenen Wochenende ganz in der Nähe erneut beobachtet worden. Diesmal bei Tageslicht und von zwei Spaziergängern.