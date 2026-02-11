weather regen
Dessau-Roßlau
Nachdem eine Wildtierkamera einen Elch bei Dessau-Roßlau dokumentieren konnte, haben Spaziergänger das Tier am vergangenen Wochenende mit eigenen Augen gesehen - und ein Video gemacht.

Von Robert Horvath Aktualisiert: 11.02.2026, 13:33
Beim Wandern auf Video eingefangen: Elch streift durch Wälder bei Dessau-Roßlau.
Beim Wandern auf Video eingefangen: Elch streift durch Wälder bei Dessau-Roßlau. (Foto: Tim Gabriel)

Dessau-Roßlau/MZ. - Nachdem eine Wildtierkamera auf der Streuobstwiese am Kapenschlösschen bei Dessau-Roßlau am Donnerstagabend einen Elch dokumentieren konnte, ist das Tier am vergangenen Wochenende ganz in der Nähe erneut beobachtet worden. Diesmal bei Tageslicht und von zwei Spaziergängern.