weather nebel
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Seltenes Tier auf Streifzug: Sensationsfoto aus dem Biosphärenreservat „Mittelelbe“ - Elch am Kapengraben bei Dessau gesichtet

Seltenes Tier auf Streifzug Sensationsfoto aus dem Biosphärenreservat „Mittelelbe“ - Elch am Kapengraben bei Dessau gesichtet

Erste Hinweise auf einen Elch hatte es am Mittwoch gegeben. Am Donnerstag gelang der Nachweis per Wildkamera. Was man nun beachten muss.

06.02.2026, 16:40
Eine Wildkamera hat den Elche im Kapengraben bei Dessau erfasst.
Eine Wildkamera hat den Elche im Kapengraben bei Dessau erfasst. Foto: Biosphärenreservat

Dessau-Rosslau/MZ. - Im Biosphärenreservat „Mittelelbe“ ist ein Elch unterwegs. Das hat am Freitag die Reservatsverwaltung mitgeteilt – und Beweisfotos mitgeliefert. Der Elch wurde am Donnerstagabend von einer Wildkamera auf einer Streuobstwiese am Kapengraben bei Dessau „erfasst“.