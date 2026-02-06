Erste Hinweise auf einen Elch hatte es am Mittwoch gegeben. Am Donnerstag gelang der Nachweis per Wildkamera. Was man nun beachten muss.

Sensationsfoto aus dem Biosphärenreservat „Mittelelbe“ - Elch am Kapengraben bei Dessau gesichtet

Eine Wildkamera hat den Elche im Kapengraben bei Dessau erfasst.

Dessau-Rosslau/MZ. - Im Biosphärenreservat „Mittelelbe“ ist ein Elch unterwegs. Das hat am Freitag die Reservatsverwaltung mitgeteilt – und Beweisfotos mitgeliefert. Der Elch wurde am Donnerstagabend von einer Wildkamera auf einer Streuobstwiese am Kapengraben bei Dessau „erfasst“.